Le brain gym est la gym du cerveau. Quelques exercices simples permettent aux hémisphères cérébraux de se connecter et ainsi d’améliorer : la concentration, l’attention, la lecture, l’écriture, le calcul, etc.

Lors des ateliers que je propose, les participants apprennent des exercices ciblés qu’ils pourront refaire à la maison avant de se mettre à leurs devoirs, avant de partir à l’école, avant un test, avant un cours extra-scolaire, avant de conduire la voiture, avant de lire et d’écrire, etc., afin d’améliorer leurs résultats et leur bien-être. Ces ateliers sont destinés à tous les âges. Je mets également en place des ateliers dans votre région sur demande.

