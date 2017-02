ou symbole de l’infini (∞)

L’activité se fait debout et consiste à dessiner dans l’espace des huits couchés avec la main le pouce en haut, en suivant le pouce avec les yeux (la tête ne bouge pas). L’exercice se fait trois fois avec la main droite, puis trois fois avec la main gauche et une fois avec les deux mains.Il est important de commencer par le centre du huit et en remontant.

Le huit couché améliore l’écriture, la coordination, l’équilibre et le centrage. Il permet également une bonne fluidité lors de la lecture et une meilleure compréhension.

Abonnez-vous à ma page facebook pour vous tenir au courant de mes actualités.