C’est un exercice facile, rapide et efficace. Il suffit de s’imaginer un X en fermant les yeux.

Pour certaines personnes, il est difficile de visualiser un X, alors il vous suffit d’en écrire un sur une feuille. Lorsque vous passez un examen et que vous avez appris la matière et que vous avez un trou de mémoire, vous écrivez un X sur votre feuille et tout vous reviendra à l’esprit.

Comme je le dis souvent aux enfants en séance, cet exercice ne remplace en aucun cas l’apprentissage, il aide le cerveau à retrouver ce qu’il a appris.

Un X peut être pensé aussi avant de faire du sport et le joueur sera ainsi au mieux de sa performance. La visualisation du X permet de bouger et de réfléchir plus facilement.

