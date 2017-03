Cette activité sert à ouvrir grand ses oreilles afin de mieux entendre.

Il s’agit de se masser les oreilles de haut en bas au moins trois fois. Vous déroulez vos oreilles avec l’index et le pouce.

Cet exercice permet de mieux entendre notre voix, ainsi que notre voix intérieure. Il améliore la pensée et le raisonnement dans notre tête. Il aide également à la prise de parole en public, au chant et à la musique. Il améliore la respiration, donne de l’énergie et aide à la concentration (il est possible de bâiller tout en effectuant ce massage).

