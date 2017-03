Exercice de brain gym qui consiste à respirer de manière consciente en posant une main (ou les deux) sur son ventre.

Lors de l’inspiration, la main se soulève et lors de l’expiration, elle se rabaisse. Cet activité peut se faire debout, assis ou couché. Il est parfois plus facile de réaliser cet exercice couché avec un livre sur le ventre et de voir le livre bouger.

Cette respiration permet d’augmenter le niveau d’énergie, d’avoir une meilleure capacité d’attention, de s’enraciner et de se centrer. Elle réapprend également à respirer lors d’un travail mental ou d’un exercice physique lorsqu’on aurait tendance à retenir son souffle.

En cas de stress ou de douleur intense, très souvent nous bloquons notre respiration alors que justement nous devrions respirer afin d’oxygéner notre corps. En résumé, penser à respirer!

N’hésitez pas à partager vos expériences sur ma page facebook.