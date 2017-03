J’aborde le thème du mouvement, car la kinésiologie est la science du mouvement et que la vie est mouvement.

Lorsque des personnes viennent me voir au cabinet, c’est qu’ils ont décidé de changer quelque chose dans leur vie qui ne leur convient pas, donc de se mettre en mouvement. Je n’ai pas de baguette magique, eh non, j’ai des outils que je peux transmettre et des pistes que je peux suggérer, mais le travail c’est à chacun de le faire.

Il est important de faire de l’exercice physique tous les jours. Je n’ai pas dit sport, la marche est une activité physique. Si vous privilégiez les escaliers à l’ascenseur, vous êtes en mouvement.

Selon Paul Dennison (le créateur du brain gym), le mouvement est la porte de l’apprentissage.

Donc mettez-vous en mouvement…

