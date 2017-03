N’ayant pas de formation en nutrition, je ne vais pas vous donner des conseils alimentaires, mais vous en parler du point de vue de la kinésiologie.

Ce qui semble facile pour un bébé ou un enfant l’est parfois beaucoup moins pour un adulte. Le bébé pleure lorsqu’il a faim, mange et, dans la majorité des cas, s’arrête lorsqu’il est rassasié. Puis il grandit et s’aperçoit qu’il est poli de finir son assiette, dans notre société en tous cas. Donc il se distancie de son ressenti faim ou pas faim et des ses besoins en nourriture. C’est pourquoi il est difficile pour certains d’entre nous de se connecter à sa faim.

Comment le faire ? Posez-vous la question lorsque vous passez à table si vous avez faim ou pas et lorsque vous mangez, écoutez vos besoins en nourriture et ne vous forcez pas à finir parce que cela se fait dans notre société.

Si ce sujet vous intéresse et/ou qu’il est difficile pour vous de vous connecter à vos besoins en nourriture, une séance de kinésiologie pourrait vous y aider, cliquez ici pour accéder à mon site.