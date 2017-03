C’est un exercice qui appartient au cercle vision qui est une des méthodes de la kinésiologie. Cette technique regroupe des activités qui améliorent la vision en général, mais aussi la vision de l’espace.

Cet exercice du bracelet détend et accroît la circulation vers le bras et les mains. Améliore la coordination oeil-main (copie du tableau à une feuille par exemple). Il vous suffit d’entourer le poignet gauche de votre main droite, comme si vous mettiez un bracelet en faisant tourner lentement la main gauche vers l’intérieur et l’extérieur. Puis vous changez de main.

Une autre variante appelée anneaux peut être réalisée. Vous faites les mêmes rotations sur chaque doigt.

Si ce sujet vous intéresse, vous trouvez toutes les informations pour me contacter sur facebook.