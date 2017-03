… en éclairant son troisième oeil, chakra qui se trouve sur le front entre les deux yeux.

Les glandes pituitaire et pinéale sont sensibles à la lumière. La glande pinéale sécrète la mélatonine, plus couramment appelée l’hormone du sommeil et la glande pituitaire est un agent de liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Ce dernier représentent l’ensemble des organes qui sécrètent les hormones.

La glande pituitaire se situe sous les hémisphères cérébraux à l’avant du tronc cérébral juste au dessus du palais et la pinéale à l’arrière du tronc cérébral, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.



Lorsque ces deux glandes manquent de lumière, il est possible que la personne ressente une rigide indifférence. Il est important de relever que la lumière vit dans le corps (de même qu’elle vient de l’extérieur). Le système endocrinien a besoin de lumière, ce qui lui donne de l’énergie.

Vous mettez une lampe de poche sur votre 3ème oeil trente secondes à une minute. Ce moment de lumière permet de retrouver le calme et l’assurance lors de périodes de stress et d’anxiété.

