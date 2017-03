Trouver votre oeil dominant, c’est-à-dire celui qui « travaille » le mieux, vous permet de faire un lien avec votre manière de voir les choses.

Lorsque votre profil d’apprentissage est établi, les yeux et les hémisphères cérébraux sont mis en lien pour une meilleure compréhension de votre fonctionnement au niveau de l’apprentissage.

Pour trouver votre oeil dominant, vous prenez une feuille de papier et vous la roulez pour faire comme si c’était une longue vue. Et sans réfléchir vous regardez pour voir si des pirates attaquent et votre oeil dominant est celui qui regarde dans la longue vue.

Si votre oeil dominant est le gauche, vous regardez les (petits) détails, vous avez de l’intérêt pour le dessin, le découpage, l’analyse et les espaces petits et rapprochés. Alors que si votre oeil dominant est le droite, vous avez une vue d’ensemble, vous êtes dans le mouvement, l’imagerie, la rêverie, le monde de la nature, la lumière naturelle, les couleurs-formes-ombres (sans analyse)!

Attention, ce sont des tendances globales, mis en lien avec votre profil complet d’apprentissage, vous aurez une approches plus spécifique.

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter par mail sblanchod@gmail.com ou par téléphone au 079 156 94 61