Connaître son oreille dominante permet de savoir de quelle oreille on entend le mieux et aussi de quelle oreille on comprend le mieux.

Votre oreille dominante est celle avec laquelle vous téléphonez ou vous écoutez aux portes, si c’est une activité que vous faites!

Lorsque vous avez une discussion importante, il est intéressant de vous mettre en position de façon à écouter avec votre oreille dominante. Pour les enfants en difficulté scolaire, il serait souhaitable qu’il soit assis en classe de façon à pouvoir entendre la maîtresse avec leur oreille dominante.

Si votre oreille dominante est la gauche, c’est que vous êtes plus en lien avec la musique (mélodie, partition, notes). Vous êtes orienté vers votre son propre son et le langage littéral. Alors que si votre oreille dominante est la droite, c’est que vous êtes plus en lien avec les changements de rythme (musicaux et émotionnel), le langage symbolique (figuré) et le son des autres.

