Nous terminons la semaine et les dominances par les pieds et les jambes. Pour trouver votre jambe dominante et par conséquent votre pied, vous montez un escalier ou shootez dans un ballon sans réfléchir. C’est également votre premier pas pour la marche.

Cette semaine je vous ai parlé de vos dominances : mains, yeux, oreilles, cerveau et jambes, en vous donnant quelques pistes. L’idée est de mettre les dominants ensemble et de trouver un profil d’apprentissage.

Votre profil d’apprentissage vous permet de connaître votre manière d’apprendre ou encore votre façon de trouver des idées. Grâce à mon profil, par exemple, j’ai réalisé que pour rédiger un texte, il fallait que je sois en mouvement, les idées me viennent presque instantanément quand je bouge.

De plus, je trouve important de relever que sous stress, il n’y a que le dominant qui est efficace, d’où l’intérêt d’un travail en kinésiologie qui permet d’équilibrer ses dominances et de les apprivoiser.

Pour plus d’informations sur votre profil d’apprentissage, vous pouvez me contacter pour une séance au 079 156 94 61 ou en mp sur facebook.