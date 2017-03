C’est une des techniques de la kinésiologie, qui comme son nom l’indique travaille sur la libération du stress et sur le bien-être!

Je trouve important de prendre conscience que le bien-être a de l’influence sur le stress.

J’aimerais mettre en évidence qu’il existe deux sortes de stress : le stress « positif » (eustress en wellness) et par opposition le stress « négatif » (détresse en wellness).

Le stress « positif » est celui qui se manifeste lorsqu’il y a un réel danger, par exemple si on est attaqué par un animal sauvage. A cause de ce stress, le corps sécrète plusieurs hormones dont l’adrénaline, qui nous donne la force de lutter ou de fuir, ce qui permet d’augmenter nos chances de survie.

Le stress « négatif » sécrète les mêmes hormones que le stress « positif », ce qui fatigue le corps à long terme d’où l’augmentation du risque de burn-out ou de maladies.

Grâce au wellness et lors d’une séance, il est possible de connaître vos facteurs de stress et de les identifier pour ainsi pour travailler dessus et les dépasser.

Comment peut-on les dépasser? Lorsque le facteur (ou les facteurs) de stress est trouvé, le wellness a plusieurs techniques de correction, dont des tapotements que vous pouvez mettre en oeuvre lors de la séance et ensuite à la maison!

Cette technique permet de prévenir et de comprendre le burn-out, les phobies, les dépressions, etc., le stress en général!

