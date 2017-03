Prendre conscience de ce qu’on se dit : je suis nul(le), je suis bête, je suis un(e) idiot(e), je ne suis pas capable, je n’y arriverai jamais, etc. Toutes ces formules sont des affirmations négatives qui nous dévalorisent.

Alors j’ai envie de dire STOP, changeons ces formules dès qu’on les dit ou qu’on les pense en affirmations positives.

Je pense que nous ne pouvons pas vraiment aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-même. C’est pourquoi il est important d’avoir une saine image de soi en se parlant de manière positive par exemple et en croyant en nous et en notre valeur.

Je vous donne des exemples d’affirmations positives, tirées du wellness (kinésiologie) : je m’accepte, je m’aime, je m’apprécie, je suis une personne valable, je me sens assez bien, je peux être moi-même, je me sens heureux(se) et comblé(e), je mérite d’être heureux(s), je me sens accepté(e) par les autres, etc. A vous de trouver et de chercher les affirmations qui vous conviennent.

