Si vous demandez aux gens où ils ressentent des douleurs lorsqu’ils sont stressés, ils vous répondront le plus souvent au bas dus dos, à la tête, à la nuque et aux épaules. Il est important de relever que le stress émotionnel affaibli les muscles du cou.

Je vous propose deux exercices pour vous aider à retrouver la flexibilité et à diminuer la tension dans le cou et les épaules.

Le premier est appelé le grincement : montez les épaules le plus haut possible, maintenez-les ainsi pendant que le menton guide lentement la tête dans des demi-cercles vers l’avant. Roulez ensuite lentement la tête d’un côté à l’autre dans des demi-cercles vers l’arrière. Il est très important de garder les épaules aussi hautes que possible en faisant cet exercice.

Le deuxième exercice s’appelle l’extension du trapèze supérieur : mettre la main gauche sur le côté droit de la tête pour provoquer une résistance appropriée. Pendre une profonde inspiration et expirer lentement durant 8 secondes pendant que vous essayez de contracter le muscle comme pour redresser la tête. Faire la même chose avec l’autre main de l’autre côté.

