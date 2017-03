Ce n’est pas seulement un mal de tête, c’est une maladie et la douleur est intense et lancinante, souvent accompagnée de nausées, de vomissement, avec une sensibilité à la lumière et au bruit.

Les migraines sont causées par la constriction (diminution du calibre) des vaisseaux sanguins de la tête durant la phase précédent les maux de tête et par la dilatation (gonflement) de ces mêmes vaisseaux sanguins durant la phase de maux de tête.

La migraine peut être provoquée par l’ingestion de certains aliments comme le chocolat, le sucre en général, le fromage, la caféine, les noix, les agrumes, tout alcool et spécialement le vin rouge.

Les personnes touchées sont en priorité les femmes, quatre migraineux sur 5 sont des femmes. Beaucoup de gens ont la migraine sur leur période de temps libre, lorsqu’ils sont en vacances ou en week-end.

Il existe des caractéristiques de personnalité qui produisent fréquemment des migraines : nature exigeante, perfectionniste, consciencieuse et hyper-contrôlée; personnes qui peuvent avoir l’impression qu’elles n’ont pas assez de temps pour faire ce qu’elles ont à faire; désir de plaire aux autres; difficultés à faire face à la colère, à la frustration et aux émotions négatives.

