C’est une peur irraisonnée, instinctive et obsédante, qui peut provoquer un évitement et/ou une réaction anxieuse (tétanie, envie de vomir, évanouissement, etc).

J’aimerais relever qu’une personne sur neuf aurait une ou des phobies. En wellness qui est une des techniques de la kinésiologie, le thérapeute a une liste avec plus d’une centaine de phobies et ainsi il peut chercher laquelle ou lesquelles touche le client.

Il existerait plus de trois cents phobies, la plus fréquente serait la peur de parler en public. La deuxième serait la peur de tomber amoureux. D’autres phobies sont plus connues : l’agoraphobie (peur de la foule), la claustrophobie (peur d’être enfermé), la phobie de l’eau, la phobie scolaire, etc.

Une technique pour vous aider en cas de phobie est le tapotement du point gamme, qui est le point trois du méridien triple réchauffeur (3TR) et qui se trouve sur le dos de vos mains comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Tapoter ce point 15 fois en suivant les 9 étapes suivantes : 1. yeux ouverts 2. yeux fermés 3. yeux ouverts, regardez en bas et légèrement vers la gauche 4. yeux ouverts, regardez en bas et légèrement à droite 5. yeux ouverts, faire des rotations oculaires 6. yeux ouverts, rotations oculaires dans l’autre sens 7. yeux ouverts, fredonnez une chanson 8. yeux ouverts pensez à la peur tout en comptant à voix haute 9. yeux ouverts, fredonnez à nouveau.

J’avais différentes phobies, que je n’ai plus, grâce à la kinésiologie, il est donc possible d’en guérir et de s’en débarrasser!

Pour plus d’informations sur mon activité, cliquez ici pour accéder à mon site.