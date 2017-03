Cet exercice fait partie des exercices de base des cercles de vision. Il est simple et agréable à réaliser et très efficace pour se détendre les yeux.

Il peut se faire assis, debout et même couché. Vous fermez les yeux et levez les sourcils. Puis vous posez fermement le bout des doigts sous les sourcils et les pouces sous les pommettes. Avec les deux yeux fermés, faire de grands huit couchés comme pour encercler chaque pouce. Pensez toujours à bien respirer.

Lorsque vous avez beaucoup travaillé avec vos yeux, sur l’ordinateur par exemple, cet exercice permet de vous détendre ainsi que de détendre vos yeux. Il augmente la circulation sanguine vers les yeux et le visage et détend les muscles des yeux et du visage (lecture prolongée); il entraîne également les muscles impliqués dans les activités de proche à loin.

