Elle est également appelée l’algue, car c’est comme un mouvement d’algues dans la mer. Il fait aussi partie des exercices de base des cercles de vision.

Vous vous mettez debout, vous balancez les bras de gauche à droite sur un arc horizontal. Lorsque les bras passent la ligne médiane vers la gauche, portez le poids du corps sur la gauche en pliant le genou gauche et inversement de l’autre côté. Lorsque les bras se balancent sur la droite, le poids du corps glisse vers la droite.

Il est important de faire cet exercice de manière détendue et en respirant profondément. Cette activité permet de stimuler la marche sans bouger les pieds et entraîne l’ensemble de la coordination du corps. Cet exercice accroît le sens de centrage et d’enracinement et entraîne la capacité à bouger et à voir en même temps.

