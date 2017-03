Cet exercice permet d’entraîner les yeux à travailler ensemble. Il fait penser au huit couché du brain gym, qui sert à connecter les deux hémisphères cérébraux. Il permet de détendre le cou tout en focalisant l’attention et stimule l’organisation visuelle.

Vous êtes debout et vous respirez profondément. Puis vous dessinez avec votre nez des huit couchés horizontalement, verticalement et dans les diagonales, comme si votre nez était un pinceau. Vous faites cet exercice les yeux ouverts en fixant un objet et en faisant ces huit autour!

Il est important de toujours commencer les huit en montant et sur votre ligne médiane.

