Je vous ai déjà parlé des huit couchés en brain gym et j’aborde ici le huit couché selon la technique des cercles de vision.

Vous pouvez le faire assis ou debout. Vous fermez les yeux et avec les doigts d’une main (index et majeur), tapotez lentement un huit couché au-dessus des yeux en suivant les sourcils et les pommettes. Lorsque le mouvement est fluide vous pouvez suivre vos doigts avec vos yeux tout en gardant les paupières closes.

Cet exercice détend les muscles de vos yeux, il entraîne les yeux à une meilleure flexibilité et développe la coordination oeil-main.

Cliquez ici pour accéder à mon site internet.