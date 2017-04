Je vous donne une définition du Dr Hans Selye, biologiste réputé pour avoir consacré sa vie au stress. C’est une réponse aspécifique de l’organisme à toute demande qui lui est faite.

Les facteurs de stress appelé stresseurs par le Dr Selye sont des événements et des circonstances qui créent le stress. Voici quelques exemples de stresseurs : le bruit, les changements de température, les délais manqués, le mariage, une dispute, toute situation qui demande une adaptation, plaisante ou déplaisante

Il existe deux sortes de stress, le stress positif appelé eustress et le stress négatif appelé détresse en wellness qui est une des techniques de la kinésiologie.

Lorsque vous êtes dans le détresse, vous ressentez un sentiment d’abandon, de frustration, de déception, peut être accompagné de maux de têtes, d’estomac noué, de fatigue, de malaises, etc (qui montre que nous ne gouvernons pas la situation de manière adéquate)

Lorsque vous ressentez de l’eustress, vous êtes stimulé, productif, plein d’énergie, optimiste et maître à bord.

Il serait peut-être intéressant de se poser la question suivante : est-ce que votre travail vous fournit un détresse ou un eustress ? Si vous aimez votre travail, il est possible que vous travaillez très dur et que vous créez du stress positif et très peu de détresse, alors que si votre travail est frustrant, la majorité de votre stress sera de la détresse.

