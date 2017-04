Lorsque des stress restent non résolus, ils ont un impact sur votre corps et sur votre santé physique, ainsi que sur votre santé émotionnelle et sur vos comportements. Ce sont des sujets que nous aborderons durant la semaine.

Voici différents signes physiques dû au stress : tension artérielle, infections, cancers, diabète, ulcère, insomnie, allergies, affections cutanées, épuisement physique, changement d’appétit, perte ou gain de poids et maux de tête.

La cause la plus commune des maux de tête est la détresse (le stress négatif) émotionnelle, car ce stress affaiblit les muscles du cou, ce qui provoque des maux de tête postérieurs et frontaux

Je vous propose un exercice : toucher légèrement les proéminences frontales situées au dessus de chaque oeil avec les doigts d’une main, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

N’hésitez pas à vous abonner à ma page facebook.