Ces signes apparaissent lorsque votre mental n’en peut plus!

Ces signes émotionnels sont la dépression, l’apathie, l’épuisement mental, la pauvre estime de soi, l’anxiété, l’irritabilité, le déni et l’accablement.

Le déni me paraît très important à développer et à comprendre. La personne nie ses problèmes, ignore ses symptômes et travaille trop. Elle dit que tout va bien, que oui elle travaille beaucoup, mais que c’est ok pour elle. La difficulté est ressentie par l’entourage qui voit bien que la personne est sous stress et qu’elle ne va pas si bien que cela.

Une des autres signes est l’épuisement mental. Il s’exprime par une grande fatigue et surtout que tout devient un effort. Il est très dur de se lever le matin et de faire face à la journée et se concentrer est difficile.

Avant d’en arriver à ces symptômes décrits ci-dessus, prenez le temps de vous poser et de respirer de manière consciente. La respiration peut vous aider à y voir plus clair et à mettre un frein à ce stress incessant.

