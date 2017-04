C’est un état de fatigue ou de frustration provoqué par la dévotion à une cause, une façon de vivre, ou une relation qui a échoué à produire la récompense attendue (définition du psychologue Herbert J. Freudenberger).

Les deux symptômes principaux sont l’épuisement mental et physique. Une personne touchée par un burn out devient irritable, impatiente, colérique, son estime baisse, ainsi que le sens de sa propre valeur, elle se sent détachée des gens. Cette liste est loin d’être exhaustive.

Si vous souhaitez évaluer votre état de stress, regardez vos derniers six mois. Avez-vous noté des changements en vous-même ou dans le monde autour de vous ? Par rapport au travail, à la famille, à la situation sociale, etc.

Comment prévenir du burn out ? Equilibrez tous les domaines de la vie, développez votre sens de l’humour, apprenez à dire non, maintenez et enrichissez votre cercle d’amis, utilisez plus le cerveau droit (artiste). Pensez à prendre du temps pour vous, à dormir et à améliorer votre niveau de santé physique. Des séances de kinésiologie peuvent également vous aider à prévenir du burn out.

N’hésitez pas à visiter mon site internet en cliquant ici.