Cette semaine et la suivante, je vais vous parler des sept principaux chakras et vous donner des pistes pour mieux les appréhender. Je me suis inspirée d’une des techniques de la kinésiologie qui est le One brain, technique que j’aborderai lors d’autres chroniques.

Les chakras sont des centres d’énergie. Ils servent de canal central à la circulation de la lumière et de l’énergie à l’intérieur du corps. Il y en a sept principaux, mais nous en avons d’autres, dans les mains par exemple.

Ils opèrent comme transformateurs pour diminuer l’intensité de l’énergie en provenance de l’extérieur, afin que nous puissions l’utiliser efficacement. Comme c’est le cas pour tous les autres systèmes dans notre corps, les chakras peuvent être bloqués par des émotions, des problèmes et des attitudes négatives. Les blocages dans ce domaine limitent à ce que peuvent percevoir les sens, coupant de la compréhension, de la conscience extra-sensorielle et des suggestions du Soi. A l’inverse, un chakra non bloqué augmente la conscience pour la faire aller au-delà des apports sensoriels.

