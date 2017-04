C’est le premier chakra qui est aussi appelé chakra de la base, car c’est celui qui nous relie à la terre et nous donne nos racines.

Il est situé à la base de la colonne vertébrale, point rouge sur la photo ci-dessous.



Ce chakra est le centre de la confiance, de la sécurité, du fait d’être ancré et dans le moment présent. Les sentiments liés à ce chakra sont je suis, je survis.

Si ce chakra est bloqué, l’énergie ne peut pas monter et cela crée un déséquilibre sur tout l’organisme et la personne peut ressentir les émotions suivantes : sentiment de doute, de peur et d’insécurité. Il est aussi possible qu’elle éprouve des difficultés dans la relation à la mère, dans la relation à l’argent ou encore au travail. Une personne avec ce chakra bloqué peut également avoir la perception que le monde physique ne la nourrit pas, ne la soutient pas.

Si vous pensez que votre premier chakra est bloqué ou que vous ne vous sentez pas enraciné(e) ou ancré(e), l’exercice suivant peut vous aider. Vous posez vos pieds bien au sol et vous visualisez des racines rouges qui partent de sous vos pieds jusqu’à la terre.

N’hésitez pas à visiter ma page facebook.