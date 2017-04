C’est le deuxième chakra qui est aussi appelé chakra de la reproduction. Il est situé entre le nombril et la bas de la colonne vertébrale, point orange sur l’image ci-dessous.

Ce chakra est le centre des émotions, des sensations, de la sexualité, de l’argent, de la créativité et de l’abondance. Il représente le fait d’être dans le corps physique. Le sentiment lié à ce chakra est je ressens.

Si ce chakra est bloqué, il se peut que la personne rencontre des problèmes liés à la nourriture, à la sexualité ou encore au plaisir physique.

Voici quelques réflexions qui peuvent être faites en lien avec ce chakra : qu’est-ce qui bloque votre créativité ? Qu’est-ce qui vous empêche de créer ? Ou qui ? Ce chakra produit l’énergie nécessaire à reproduire sous forme physique ce que l’esprit a conçu.

