C’est le 4ème chakra et comme son nom l’indique, il est situé au niveau du coeur. Le sentiment lié à ce chakra est j’aime.

Ce chakra est le centre de l’amour, non seulement la capacité à aimer, mais aussi à être aimé. Il est le centre également de la capacité à donner et de la capacité à l’acceptation de soi et des autres.

Si ce chakra est bloqué, la personne aura de la difficulté à se sentir en relation avec elle et les autres. C’est au niveau de ce chakra que se passe l’expérience directe de l’aspect «miroir» de ma perception, je «vois» en l’autre ce que j’ai en moi. La personne qui a ce chakra fermé ressentira également un manque d’amour pour elle.

Tous les chakras dépendent de la circulation énergétique venant du coeur, il est donc important que ce chakra soit équilibré et d’y prêter une attention toute particulière.

La prise de conscience qui pourrait être faite serait de se concentrer sur l’amour pour soi au lieu de se fixer sur les autres. Lorsque ce chakra est bloqué la personne se fixe sur les autres pour éviter de réaliser qu’elle ne s’aime pas!

