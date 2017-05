C’est le 5ème chakra qui est centré dans la gorge, ce chakra joue un rôle prioritaire pour tout ce qui concerne l’expression.

Il est lié à la capacité à exprimer, aussi bien au niveau de la parole qu’au niveau de la créativité, c’est vraiment l’expression en général. Il concerne également la capacité à recevoir, la conscience d’abondance, la capacité à écouter et à suivre son intuition.

Lorsque ce chakra est bloqué, la personne éprouve de la difficulté à exprimer ce qu’elle veut ou ce qu’elle ressent. Elle peut également avoir un sentiment de ne pas mériter. La personne a de la difficulté à vivre le moment présent et à obtenir ce qu’elle désire.

Afin que le noeud dans la gorge disparaisse, il est essentiel d’exprimer son ressenti bien sûr, mais surtout d’écouter ce que notre voix intérieure nous dit.

Pour améliorer cette écoute et cette expression, vous pouvez me joindre au 079 156 94 61 et visiter mon site.