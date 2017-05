C’est le 7ème chakra qui est localisé au sommet de la tête. Il représente la relation avec le père, symbolique et physique.

Ce chakra concerne la relation harmonieuse avec l’autorité, réel ou symbolique et le sens de direction, de but dans notre vie.

Lorsque ce chakra est bloqué, vous pouvez avoir le sentiment d’être séparé et isolé. Vous pouvez également ressentir une incapacité à communiquer avec le monde extérieur et avoir l’impression que la vie n’a plus de sens.

Afin d’équilibrer ce chakra, vous pouvez lui mettre de la lumière, réel ou symbolique, soit à l’aide d’une lampe de poche, soit en imagination. Il existe également une seconde technique qui consiste à imaginer une horloge posée sur la tête (aiguille en direction du plafond) et avec votre main (les doigts tendus en direction du chakra) vous tournez dans le sens des aiguilles d’une montre au-dessus de la tête, sur le chakra.

N’hésitez pas à visiter mon site.