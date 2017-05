Il est également appelé « 3 concepts en 1 », qui signifie intégration du corps, du mental et de l’esprit. Il permet de développer les aspects énergétiques, mentaux et comportementaux de la personne de manière douce.

Il peut travailler sur plusieurs aspects : éliminer et gérer le stress, augmenter la motivation, gérer l’énergie vitale, découvrir et concrétiser le potentiel, programmer sa réussite, récupérer son libre choix et l’atteindre.

Les outils du one brain permettent un dialogue clair avec le corps, sans passer par le mental, grâce au test musculaire. Il aide à libérer des scénarios répétitifs et des fausses croyances du passé qui vous limitent et de remplacer les stress émotionnels négatifs par l’enthousiasme, la confiance en soi et l’harmonie.

Je tenais à relever que l’univers physique que nous percevons est le reflet de notre propre système de croyances. Notre mental conscient a le pouvoir de se mettre des objectifs que le soi intérieur peut réaliser.

En 3 concepts en 1, le thérapeute, à l’aide du test musculaire, identifie et « nettoie » les traumatismes du passé limitant la perception dans le temps présent, pour donner aux gens un choix là où ils ont le sentiment de ne pas avoir de choix dans l’ici est maintenant.

