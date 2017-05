C’est lorsque les yeux ne font plus leur travail et qu’un trou noir se crée au niveau de la ligne médiane ce qui rend la lecture difficile.

Il existe plusieurs causes physiques à un court-circuit des yeux. Tout d’abord, l’action de lire peut affaiblir les muscles des yeux à cause des mouvements continus d’aller et de retour, puis la fatigue ou encore un éclairage insuffisant et évidemment le stress.

Les causes émotionnels de ce trou noir peuvent être dû au fait que lorsque vous étiez enfant, les camarades se sont moqués de votre lenteur en lecture ou de vos difficultés scolaires. Toutes les fois où les enseignants et les parents ont eu honte de vous et vous ont blâmé de ne pas lire aussi bien qu’ils pensaient. Pour ne pas revivre cette honte, la personne met en place un système de défense et se crée un problème physique afin d’éviter de lire.

Si vous pensez avoir mis en place un court-circuit des yeux voici les points à masser. Ce sont les points oculaires qui sont situés à l’arrière du crâne à environ cinq centimètres à gauche et à droit de la ligne médiane et cinq centimètres au-dessus de la base du crâne, vous sentez des creux (points noirs sur l’image ci-dessous). Vous pouvez les masser en regardant dans toutes les directions avec les yeux ouverts, puis les yeux fermés (qui regardent également dans toutes les directions).

