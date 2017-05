C’est un outil simple et efficace qui se déroule en trois phases et qui consiste à visualiser une situations stressante pour la rendre positive. Il est important de souligner que pour certains enfants et aussi pour certains adultes, il est difficile de fermer les yeux et d’imaginer une scène! Certaines personnes ne voient rien.

Vous pensez à une situation que vous avez déjà vécue et qui ne vous a pas convenue Je prends ici l’exemple d’une discussion agressive avec son conjoint, alors que vous auriez voulu parler calmement et expliquer votre point de vue.

La première phase consiste à changer l’image. Pendant mes chroniques, nous avons parlé de plein de techniques pour se détendre, je prendrai comme exemple celle de la respiration. Tout d’abord la personne visualise la scène comme elle aurait voulu qu’elle se déroule en utilisant la technique de la respiration pour garder son calme.

La deuxième phase consiste à fixer et encadrer l’image. La personne visualise un cadre autour de cette image, qui est cette discussion calme. Puis elle met une couleur et tout ce dont elle a envie à son cadre. Elle le décore pour rendre l’image la plus agréable et positive possible.

La troisième phase consiste à apporter du réconfort à la scène. La personne s’imagine quels mots elle désirerait entendre pour se réconforter si elle avait vécu la scène de l’extérieur. A la suite de ces trois phases, la personne peut penser à la scène de manière sereine et positive.

Si vous souhaitez expérimenter cette démarche en séance ou avoir de plus amples informations, vous pouvez me joindre au 079 156 94 61 et visiter ma page facebook.