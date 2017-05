La visualisation est une technique qui fait partie du one brain et aussi de la défusion du stress émotionnel (DSE). Il existe plusieurs manière de diminuer son stress émotionnel, en voilà une en lien avec l’école, mais aussi pour les adultes et le travail.

Lorsque votre enfant a un stress avant d’aller à l’école car il a un test de mathématiques, de français, une interrogation de chant, une présentation ou encore un jeu de balle à la gymnastique, la visualisation détend et fait lâcher le stress.

Avant de partir à l’école, demander à l’enfant de se tenir le front d’une main et l’arrière de la tête de l’autre main et de visualiser ce qui va se passer pendant la journée et qui pourrait être stressant. Tout en respirant profondément, demander à l’enfant de passer la situation stressante plusieurs fois en revue, puis lui faire changer l’image en une image positive . L’enfant revoit plusieurs fois cette image positive en respirant profondément.

Si une séance de one brain vous intéresse, vous pouvez me contacter au 079 156 94 61 et visiter ma page facebook.