Ce cycle, comme son nom l’indique, est un cercle vicieux. La plupart des problèmes auxquels nous faisons face dans le maintenant ne sont qu’une copie de problèmes auxquels nous avons fait face sans succès dans le passé.

Ce cycle du dialogue intérieur est composé de quatre phases

l’image de soi basée sur la mémorisation des sensations et des émotions liées à des événements passés

l’état d’esprit réactif (peur de la douleur, de l’échec)

le dialogue intérieur

l’action résultante

Je prends comme exemple, pour imager mon propos, je suis nul. A cause d’un événement passé, ma vérité programmée est que je suis nul. Mon état d’esprit réactif, qui compare la situation présente avec les schémas du passé est : je ne vais pas m’exposer à des examens, ni à des événements qui me le prouverait, ce pourrait être par peur. La troisième étape qui est celle du dialogue intérieur, je me dirai : vu que je suis nul je n’arriverai jamais à rien et je raterai tout. Enfin la dernière phase qui est l’action résultante est : la vie me prouve que je suis nul en ratant tout ce que j’entreprends.

L’idée de cette chronique est de modifier les schémas de dialogue intérieur négatif par lequel une personne s’empêche de réaliser ses progrès, en dialogue positif.

Lorsque vous réalisez que vous êtes dans ce cycle de dialogue intérieur, vous pouvez travailler sur votre confiance et changer le dialogue intérieur en dialogue positif comme : je suis doué, je réussis mes examens et tout ce que j’entreprends.

