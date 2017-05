C’est un comportement compulsif qui restreint notre pouvoir de choix. J’aborde ces évitements en lien avec le one brain, qui est une des techniques de la kinésiologie qui permet, entre autres, de couper avec les croyances fondées sur le passé.

Je trouve important de relever et de garder à l’esprit qu’un grand nombre de nos intentions les plus fortes arrivent à cause de nos croyances à propos de nous-même. Ces croyances sont bloquées par l’évitement des questions réelles. Il est intéressant de reconnaître ces évitements afin de pouvoir en faire quelque chose.

Ces évitements créent des limitations dans notre vie et peuvent saboter ce que nous désirons vraiment. Par exemple, le désir d’une personne pourrait être perdre du poids. Son système de croyances sabote ce désir, car elle garde des messages du passé, comme « j’ai besoin de ce poids pour me protéger », « Las autres ne m’aiment que pour mon corps », etc.

Ces évitements sont au nombre de neuf (que je vais aborder ces prochaines semaines): la colère, d’avoir des besoins, l’échec, d’être ordinaire, le vide, la déviance par rapport aux règles, la douleur, la faiblesse et le conflit.

Je vous parle de ces évitements afin que vous ayez une prise de conscience qui vous permettent de mieux vous comprendre. Et aussi de réaliser que vous agissez avec cet évitement et que vous puissiez ainsi vous en libérer afin de décider librement de ce que vous voulez.

