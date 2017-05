Lorsqu’une personne fonctionne avec cet évitement, elle peut ressentir de la colère et elle cherche cependant à l’éviter. Sa croyance est qu’«être, c’est être parfaite».

Personne très critique à son propre égard et elle peut paraître aussi très agressive. C’est une personne stable et loyale, qui porte une grande attention à l’ordre et à la discipline. Elle se sent coincée dans le fait de chercher à satisfaire les standards de perfection établis par les autres, elle est gênée lorsque les choses ne sont pas faites «comme il le faut».

Ce genre de personne attire à elle des personnes en colère sans savoir pourquoi. Elle ne cesse jamais d’être la meilleure et de faire mieux qu’auparavant. Personne appréciée pour leur honnêteté et leur franchise.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, prenez le temps d’accepter d’être en colère, de la vivre et de ne pas chercher la perfection. Il est important de s’accepter soi-même, ainsi que d’accepter les autres.

