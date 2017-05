Lorsqu’une personne fonctionne avec cet évitement, elle peut ressentir le besoin d’être serviable et utile, de s’occuper des besoins des autres et surtout pas des siens. Elle a tendance à rendre les autres dépendants d’elle. Sa croyance est qu’être, c’est être nécessaire.

La personne doit se sentir nécessaire et avoir l’approbation des autres. «L’approbation» gouverne les actions. Personne gentille, sensible et intéressée par ce qui est bon pour les autres. La personne est toujours en train de vouloir faire quelque chose pour quelqu’un d’autre et de ne rien faire simplement pour elle-même.

Elle croit que s’intéresser à ses propres besoins est de l’égoïsme, alors qu’en fait leur aide est une manière de manipuler les autres pour que ceux-ci les aiment et les apprécient. Ce piège du service rend la personne jalouse et possessive. Elle a beaucoup de colères inavouées parce qu’elle ne se sent pas appréciée de manière adéquate et appropriée.

Si vous pensez avoir mis en place cet évitement, prenez conscience d’être capable de vous aimer vous-même à travers l’acceptation complète de vous-même et des autres sans aucune attente et de trouver un équilibre sain entre le donner et le recevoir.

