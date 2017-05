Lorsqu’une personne fonctionne avec cet évitement, elle a besoin de ressentir qu’elle a de la connaissance et de comprendre les choses selon tous les points de vue. Sa croyance c’est qu’être, c’est tout connaître.

Personne qui trouve son accomplissement à l’intérieur d’elle-même, dans son propre jugement qu’elle considère comme correct. Faire des études et avoir des réflexions lui prend beaucoup de temps sur son espace privé. Il faut être seule pour étudier et réfléchir aux choses, car elle pense que la sagesse signifie qu’elle doit réfléchir à tout de par elle-même. L’exactitude gouverne les actions. Personne qui lit et écoute avec beaucoup de sensibilité, aime déléguer, trouve la vie pleine de sens et donne de l’importance au fait que tout doit être compris.

La personne peut donner l’apparence de supprimer ses sentiments et ses sensations, car elle est en quête insatiable de connaissance. Elle peine à demander de l’aide. Elle pense qu’elle doit réfléchir par elle-même aux choses.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, prenez conscience de l’importance de communiquer avec les autres dans l’idée d’un dialogue de réflexion. Pensez à ce que le point de vue de l’autre peut vous apporter.

