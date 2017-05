Lorsqu’une personne fonctionne avec cet évitement, elle a besoin de se sentir responsable en se conformant «aux règles», les règles qu’elles suivent, peu importe de qui sont ces règles. Sa croyance est qu’être, c’est être responsable.

Personne qui appréhende et craint la manière de réaliser ce qu’on attend d’elle et ne veut pas prendre de mauvaises décisions. Personne qui considère la vie de groupe comme très importante. Elle a un grand sens des responsabilités et de dévotion pour les groupes auxquels elle s’identifie. Les appréhensions gouvernent les actions. L’engagement à obéir aux règles est leur vertu, elle veut être fier de ne jamais commettre aucune vraie erreur.

Personne qui pense que de ne pas obéir aux règles crée une grave erreur et de la malhonnêteté. Elle est excessivement prudente et bloquée dans la communication et dans l’action par peur de faire faux.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, prenez conscience de donner une réponse engagée aux valeurs c’est-à-dire à l’amour, à la compassion, à la compréhension, à l’empathie et non qu’aux «règles».

