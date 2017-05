Lorsqu’une personne fonctionne avec cet évitement, elle a besoin de se sentir en harmonie et en paix. Elle a une grande capacité à être acceptante et sans jugement. Sa croyance est qu’être, c’est être content.

Personne qui donne une grande valeur à l’harmonie. C’est un arbitre naturel dans les querelles de famille ou de groupes et conduit à la réconciliation. Leur jugement est impartial. L’harmonie gouverne les actions. Les relations humaines peuvent être difficiles et demandent du temps et de l’énergie. Lorsqu’elle se permet d’aimer, son attente vis-à-vis de l’autre est énorme (dans le sens où elle cherche chez l’autre l’amour pour elle-même).

Personne qui désire corriger les injustices qui mettent en péril cette paix et cette harmonie. Elle donne l’impression de supprimer ses sentiments, se minimise et ne voit pas grand chose en elle qui ait beaucoup de valeur, manque d’amour envers elle-même (je ne suis pas important, je n’ai pas d’importance).

Si vous vous reconnaissez dans cette description, pensez à vous donner de l’importance, à vous aimer et à vivre en harmonie avec vous-même et avec votre environnement.

