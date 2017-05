Je me suis inspirée du one brain qui est une des techniques de la kinésiologie. Nous allons nous intéresser aux nombres suivants ces prochaines semaines : les nombres de 0 à 9, le 11 et le 22.

Voici de quelle manière, vous pouvez trouver le nombre qui vous correspond. Vous écrivez sur des bouts de papier, les nombres de 0 à 9, le 11 et le 22, puis vous tirez au sort trois nombres que vous additionnez. Je vous donne un exemple, afin de mieux comprendre mon propos : 3 + 7 + 11 = 21 donc on réduit (2 + 1) et votre nombre sera le 3. Evidemment que si votre résultat est 11 ou 22, vous ne réduisez pas et garder ce chiffre.

Lors des deux prochaines semaines, je vous parlerai de la symbolique de ces différents nombres, symbolique qui concerne votre état d’esprit dans l’ici et le maintenant. Ce nombre vous donnera une indication sur ce que vous êtes en train de vivre et des pistes sur d’éventuelles décisions à prendre.

Le zéro n’a pas d’explication (il fait partie du tirage, mais ne peut pas être le résultat d’une addition!)

