Le nombre un représente le départ, le commencement, la naissance. Il signifie que c’est le moment pour la nouveauté et pour le début des projets. C’est le moment pour la personne de prendre des risques, d’abandonner ce qui est ancien.

Si vous avez trouvé ce chiffre, vous avez actuellement besoin d’indépendance, d’originalité, d’intérêt pour vous, de transformation, de commencer quelque chose de nouveau. Le un est considéré comme un nombre favorable.

Si vous êtes perplexe concernant le fait de continuer sur le même chemin ou de prendre un tournant sur une nouvelle route, prenez la nouvelle route! Vous êtes dans une période où vous pouvez spéculer, agit et créer.

Si vous avez des questions ou envie d’aller plus loin, vous pouvez me contacter au 079 156 94 61 et consulter mon site.