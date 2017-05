Le nombre deux représente un moment de réflexion. C’est aussi un temps pour exercer du tact, de la diplomatie et de la considération pour les sensations et les croyances des autres. Les choses ne sont qu’en construction, donc c’est un instant où vous pouvez profiter de respirer. Prenez le temps de considérer les alternatives et soyez prêt à bouger.

Si vous avez trouvé ce chiffre, vous êtes actuellement dans la dualité, dans le couple, dans l’association, en lien avec la mère, le féminin. Vous êtes dans un temps de réflexion sur la sécurité, les parents, les émotions et les doutes.

Faites preuve de patience et restez alerte. Pensez à éviter l’action impulsive. Vous saurez que c’est le bon moment lorsque vous aurez une sensation de sécurité. Il est possible de tester en kinésiologie, grâce au test musculaire, le nombre de jours dont vous avez besoin d’attendre.

