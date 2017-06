Le nombre trois représente un temps pour plus d’humour et de souplesse. C’est un moment pour penser à des options créatives. Pensez à ne pas commencer trop de choses à la fois, vous risqueriez d’éparpiller vos forces. C’est un temps aussi pour améliorer votre vie sociale et pour vous amuser.

Vous pouvez vous permettre d’être créatif et adaptable. La réalisation peut prendre la forme d’une lourde charge physique et/ou émotionnelle.

Si vous avez trouvé ce chiffre, vous êtes actuellement dans le succès financier,l’abondance, la chance, l’enthousiasme. Vous avez dans cette période de bonnes capacités intellectuelles. La philosophie et le voyage sont d’actualité. C’est un nombre favorable

Pensez à ne pas être extravagant, non seulement dans les finances, mais aussi dans les affaires de coeur. Soyez patient, prenez le temps de penser aux conséquences possibles ( la chance se manifestera sous certaines apparences).

