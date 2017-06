C’est un temps pour vous attacher vous-même à la routine et au traitement des détails. Vous êtes dans une période dans laquelle vous pouvez vous sentir inhibé et avoir un besoin intense de liberté.

Votre force se trouve dans la pensée créative et l’imagination. Vous êtes dans l’organisation. Vous êtes peut-être tenté de vous libérer de vos limitations actuelles, cependant prenez garde à vérifier si vos fondations sont solides.

Si vous avez trouvé ce chiffre, vous êtes actuellement dans la restriction, les règles, en contact avec les amis. Vous pouvez être attiré par le magnétisme, des choses en lien avec la force. Vous êtes aussi dans le détail, la satisfaction, la possession. Les tests et le travail sont d’actualité. Ce chiffre n’est pas aussi favorable que les autres.

Pensez à tirer le frein et à prendre soin de vos affaires. Pensez à faire ce que vous avez à faire et ne résistez pas. Prenez la responsabilité de préparer le futur. Une planification tranquille peut être l’instrument de votre réussite.

