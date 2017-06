Le 5 correspond au moment pour établir des objectifs réalistes. C’est un temps pour la publicité, pour écrire, communiquer et vous exprimer. C’est également le moment sans doute pour approfondir et pour investiguer de nouvelles voies.

Si, par rapport à l’explication pour trouver votre nombre (cf article du 29 mai), vous avez trouvé ce chiffre, vous avez besoin actuellement d’aventure, de voyage et d’être en société. Vous avez besoin de variété, de changement et d’activités créatives. C’est généralement un nombre favorable.

Pensez à vous permettre une plus grande liberté de pensée et d’action. Recherchez l’expression de vous-mêmes et l’avancement personnel. L’action impulsive est encouragée. Pensez à être disposé à changer et à voyager.

