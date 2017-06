Le 6 représente un temps pour investiguer les conditions et les questions familiales à la maison. Le poids de nombreux problèmes repose sur vos épaules. Vous avez la responsabilité du foyer. Vous pouvez vous sentir fermé à l’enthousiasme.

Il est possible que vous changiez de profession, de relation ou encore que vous déménagiez. Vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans vos propres sensations. Il est important que vous preniez le temps de communiquer sur la manière dont vous vous sentez.

Si, par rapport à l’explication pour trouver votre nombre (cf article du 29 mai), vous avez trouvé ce chiffre, il symbolise toutes les relations à la maison, proches et famille. Vous réalisez des actions en accord avec la justice et vous avez sans doute besoin de tranquillité et de sécurité. L’harmonie et l’équilibre sont vos mots d’ordre. Vous êtes actuellement un faiseur de paix. Ce chiffre n’est généralement pas aussi favorable que les autres.

Pensez à être diplomate, sympathique et non impétueux. Lorsque vous abordez la question de vos objectifs, pensez à être pratique. Dans cette période, il est important que vous soyez un bon écoutant et d’utiliser votre bon sens. Essayez de prendre le temps d’écouter et de regarder, ainsi les problèmes pourront se résoudre presque d’eux-mêmes.

