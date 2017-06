Le 7 représente un temps où la sécurité en relation avec le futur vous préoccupe. Ce n’est sans doute pas le moment de prendre des engagements permanents, car vous n’avez peut-être pas toutes les informations pertinentes. Vous êtes proches de ce que vous désirez, mais vous n’y êtes pas encore.

En ce moment vous avez tendance à l’idéalisme, au romantisme et au fantastique. Vous avez peut-être un excès d’enthousiasme à propos du futur. Ce n’est sûrement pas un temps pour s’associer et faire des affaires.

Si, par rapport à l’explication pour trouver votre nombre (cf article du 29 mai), vous avez trouvé ce chiffre, il est possible que vous ressentiez de la déception par rapport à vous en ce qui concerne les partenaires. Vous n’êtes peut-être pas dans la réalité, vous avez de l’intuition et une prise de conscience intérieure. Ce chiffre est soit très favorable, soit vraiment défavorable en fonction de la manière plus ou moins honnête avec laquelle vous arriver à considérer la situation.

Vous pouvez ressentir un besoin urgent de vous échapper, c’est pourquoi, pensez à prendre du temps pour vous-même, essayez d’être seul, examinez vos pensées et vos sensations. Pensez à ranger votre maison et à vous débarrasser de choses inutiles. Si vous apprenez à vous connaître, votre aspect pourrait changer et votre perspective s’améliorer.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter au 079 156 94 61 et visiter mon site.